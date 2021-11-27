"Проиграли матч – конечно, в плохом настроении. Ребята в раздевалке убиты чуть-чуть. Но это Динамо. В плохом психологическом состоянии находимся, мы недобрали много очков в предыдущих матчах. Но ничего, пойдем вперед. Ребят поблагодарил за игру. Конечно, нужно играть с первой по 90 минут, а не только во втором тайме. Если будем играть как во втором тайме – у команды хорошее будущее.

Минай – Динамо – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Что случилось с командой в первом тайме? Мы играли не с дворовой командой, а с Динамо. Вы ведь сами понимаете, Динамо в первом тайме доминировало. Мы в перерыве внесли некоторые коррективы. Помогла ли тройная замена после перерыва? Наверное, да. Евгений Селезнев вышел и почти всю игру совершил во втором тайме. Только результата нет, а так он все сделал.

Я, конечно, утрирую, но во втором тайме очень хорошо ребята вышли. И Селезнев хорошо вышел, и Месхи. Хахлев сыграл в двух предыдущих матчах, тяжело было. Мы через неделю провели три матча. Это большая нагрузка на ребят. Но они молодцы", – рассказал Леонов в эфире УПЛ Online.

Отметим, что Динамо переиграло Минай (2:0), но закарпатцы хорошо себя проявили в матче с "бело-синими", а Евгений Селезнев стал самым ярким игроком в составе закарпатцев.

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