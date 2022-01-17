Леонов после Миная возглавил середняка Второй лиги
06:30 - Читати українською
Украинский тренер Игорь Леонов недолго оставался без работы.
54-летний специалист официально возглавил винницкую Ниву, сообщает пресс-служба клуба. Специалист подписал контракт с клубом 15 января.
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Последним местом работы Леонова был Минай, в котором он являлся наставником с октября по декабрь 2021 года. Уволили его из-за неудовлетворительных результатов. Также Игорь Иванович возглавлял киевский Арсенал, работал в Мариуполе и Шахтере.
Заметим, Нива Винница завершила первую часть сезона Второй лиги на седьмой строчке турнирной таблицы группы А.
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