54-летний специалист официально возглавил винницкую Ниву, сообщает пресс-служба клуба . Специалист подписал контракт с клубом 15 января.

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Последним местом работы Леонова был Минай, в котором он являлся наставником с октября по декабрь 2021 года. Уволили его из-за неудовлетворительных результатов. Также Игорь Иванович возглавлял киевский Арсенал, работал в Мариуполе и Шахтере.

Заметим, Нива Винница завершила первую часть сезона Второй лиги на седьмой строчке турнирной таблицы группы А.

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