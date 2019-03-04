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Леонов: Ковпак и Липартия своего последнего слова не сказали

11:51 47 Читати українською
Леонов: Ковпак и Липартия своего последнего слова не сказали
Игорь Леонов / соцсети

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов прокомментировал игру ветеранов Александра Ковпака и Джабы Липартии.

"Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Саня Ковпак. Он невероятно опытный игрок. Также есть Джаба Липартия. Они своего последнего слова еще не сказали. Средний возраст команды где-то 24-25 лет, я еще не считал", – сказал Леонов программе Великий футбол.

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Арсенал-Киев после 20 туров набрал 15 очков и улучшил свои шансы на сохранение прописки в УПЛ благодаря победе над Олимпиком.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Александр Ковпак Александр Ковпак Джаба Липартия Джаба Липартия Игорь Леонов Игорь Леонов
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