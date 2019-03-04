Леонов: Ковпак и Липартия своего последнего слова не сказали

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов прокомментировал игру ветеранов Александра Ковпака и Джабы Липартии.

"Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Саня Ковпак. Он невероятно опытный игрок. Также есть Джаба Липартия. Они своего последнего слова еще не сказали. Средний возраст команды где-то 24-25 лет, я еще не считал", – сказал Леонов программе Великий футбол.

Москаленко прокомментировал задолженности Арсенала-Киев перед футболистами

Арсенал-Киев после 20 туров набрал 15 очков и улучшил свои шансы на сохранение прописки в УПЛ благодаря победе над Олимпиком.