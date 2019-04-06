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Леонов: Игрой доволен, хотя во втором тайме подсели

21:48 30 Читати українською
Леонов: Игрой доволен, хотя во втором тайме подсели
Игорь Леонов / ФК Олимпик

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов прокомментировал победу над Черноморцем (3:1).

62’ Артем Чорний
 
Гаэтан Мисси Мезу Коукаку 5’
Сергей Вакуленко 25’
Павел Ореховский 37’
5’ Гаэтан Мисси Мезу Коукаку
25’ Сергей Вакуленко
37’ Павел Ореховский
62’ Артем Чорний

"Конечно, результатом я доволен. Игрой в первом тайме тоже очень доволен, но во втором немного подсели, а Черноморец добавил. Начали играть на результат, который давил на нас.

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Когда выходили на второй тайм сказал команде, чтобы они забыли о результате и играли, будто счет 0:0. Но видите как получилось, есть над чем работать. Самое главное, что ребята добились результата. Нам эти 3 очка очень пригодятся.

Сейчас пусть ребята радуются, а во время игры радоваться нечего. В раздевалке хорошее настроение, ребята довольны, я доволен командой, их отношением и игрой.

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Почему не проводили матчи во время паузы? Просто не было спарринг-партнеров. С удовольствием сыграли бы, но никто не откликнулся, а со Второй лигой не хотел играть, боялся, что на синтетике кто-то может травму получить", – поделился Леонов в комментарии телеканалу Футбол 2.

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Черноморец Черноморец Арсенал-Киев Арсенал-Киев Черноморец - Арсенал-Киев Игорь Леонов Игорь Леонов
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