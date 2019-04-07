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Леонов – лучший тренер 23-го тура УПЛ

17:36 18 Читати українською
Леонов – лучший тренер 23-го тура УПЛ
Игорь Леонов / ФК Арсенал-Київ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего наставника 23-го тура УПЛ.

62’ Артем Чорний
 
Гаэтан Мисси Мезу Коукаку 5’
Сергей Вакуленко 25’
Павел Ореховский 37’
5’ Гаэтан Мисси Мезу Коукаку
25’ Сергей Вакуленко
37’ Павел Ореховский
62’ Артем Чорний

Наставник Арсенала-Киев Игорь Леонов был признан лучшим тренером 23-го тура УПЛ, сообщает сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

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Главный тренер "пушкарей" получил средний балл 4,6. В этом туре команда на выезде победила Черноморец со счетом 3:1.

К слову, Арсенал-Киев пока занимает последнее, 12 место в УПЛ. В активе подопечных Леонов 15 очков после 23-х матчей.

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Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Игорь Леонов Игорь Леонов Черноморец - Арсенал-Киев
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