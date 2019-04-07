Леонов – лучший тренер 23-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего наставника 23-го тура УПЛ.

Наставник Арсенала-Киев Игорь Леонов был признан лучшим тренером 23-го тура УПЛ, сообщает сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

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Главный тренер "пушкарей" получил средний балл 4,6. В этом туре команда на выезде победила Черноморец со счетом 3:1.

К слову, Арсенал-Киев пока занимает последнее, 12 место в УПЛ. В активе подопечных Леонов 15 очков после 23-х матчей.

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