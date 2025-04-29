– Ваше мнение о Михавко? Он ошибся в моменте с пенальти, но многие эксперты отмечают его потенциал, что он может вырасти во второго Забарного.

– Передавайте привет таким экспертам. Михавко отметился со знаком минус дважды. Сначала обрезался в середине поля, а затем привез необязательный пенальти в свои ворота.

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Он уже на шестой минуте себя проявил. Молодец! Кого волнует, что он молодой? Счет 0:1 сделал. До уровня Забарного все могут вырасти. Ключевое слово – могут. Я увидел, что Михавко привез гол в свои ворота и сделал две детские ошибки за 30 секунд – обрезался в середине поля и заработал ненужный пенальти , – сказал Леоненко в комментарии BLIK.

К слову, этом сезоне Михавко провел за Динамо 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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