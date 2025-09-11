– Что скажете о назначении Хацкевича в Полесье?

– Я рад за своего друга. Он будет подсказывать Буткевичу, кого брать, а кого нет, кто футболист, а кто не футболист. Вице-президент, как премьер-министр, как правило, делает больше, чем президент. Более того, Хацкевич сам играл и был тренером.

Хацкевич официально стал вице-президентом Полесья

– У Полесья шесть поражений подряд во всех турнирах. Если черная полоса продолжится, Хацкевич может заменить на тренерском мостике Ротаня?

– Не может, а так скорее всего и будет, – цитирует Леоненко Sport-Express.ua.

Полесье сейчас находится на десятом месте в турнирной таблице УПЛ с тремя баллами. В пятом туре "волки" сыграют с Кривбассом.

