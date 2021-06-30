"Нужно поздравить шведов: они сначала нас вывели из группы, а теперь помогли выйти в 1/4 финала Евро. Стоит отметить Беседина, надеюсь, все в порядке с его здоровьем. Если бы не его травма – Довбик не играл бы и не забил бы мяч. Относительно Миколенко и Малиновского – здесь все просто, потому что было видно, что мы будем играть от обороны и Андрей Николаевич поставил людей, которые отбирают.

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Зинченко вместо 100 передач сделал всего две, в основном назад отдавал, но забил, и еще ассистировать удалось. Шведы уже знали, что они выигрывают и это стало большим плюсом нашей команде. Шведы внутри чувствовали, что они сильнее, тем более, что мы вышли из группы за счет них. Нужно отметить тренерский штаб – они правильно сделали, что поставили Зинченко на левый фланг и не поставили Малиновского, потому что я не представляю, чтобы было бы, если бы они играли в середине.

Плохо, что Довбик в последних трех играх не выходил и не играл, мы его даже не видели и не знали. Малиновский сделал много лишних касаний, туда бежал, назад бежал – так раньше играл Ярмоленко и Коноплянка, но их переучили уже. Футболисты должны каждый день работать.

Мы можем и Англию пройти, главное, нужно Стерлинга убрать. С англичанами будет проще, чем со шведами. Шведы реально играют в футбол, а вот Англия пока мучается. Может она действительно выдаст хороший матч, но там пока только Стерлинг играет. Главное не перегореть", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, сборная Украины выцарапала победу у сборной Швеции на последней минуте дополнительного времени и пробилась в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с Англией. Поединок состоится 3 июля.

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