"Самая главная проблема в Шахтере – неправильная тактика. Они, если проще сказать, медленно контролируют мяч. Каждый футболист таскает мяч по 5-7 секунд.

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Мне кажется, Каштру не может заставить отобрать мяч игроков атаки. Вперед все бегут, а назад ждут такси. Шахтер третью игру начинает с форой, а это нелегко. Уже сразу нервы, надо быстрее сравнивать, а тут еще и грубо привозят", – сказал Виктор Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Шахтер вырвал ничью в матче с Десной (2:2) и после 5-го тура занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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