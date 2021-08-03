"Я вообще не вижу проблем. Человек (Андрей Шевченко – Футбол 24) хочет работать в клубе. Молодец, я только его поддерживаю.

УАФ хотела существенно снизить Шевченко зарплату – специалист был категоричен, – СМИ

Маркевич – это настоящая кандидатура. У нас кандидатур навалом, вопрос: "Хочет ли кто-то сборную возглавлять или хочет в клубе работать?" Скрипник также отличная кандидатура, он – коммуникабельный, как и Маркевич", – сказал Леоненко в эфире Великого футболу.

Сейчас среди претендентов на место Андрея Шевченко называют много специалистов, среди которых, кроме Маркевича, еще есть Сергей Ребров, Джанни Де Бьязи, Юрген Клинсманн и другие.

Хто очолить збірну України після Шевченка – 12 кандидатур