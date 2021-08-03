Леоненко выделил двух фаворитов на место Шевченко в сборной Украины
Бывший игрок Динамо Виктор Леоненко поделился своими мыслями о следующем тренере "сине-желтых".
"Я вообще не вижу проблем. Человек (Андрей Шевченко – Футбол 24) хочет работать в клубе. Молодец, я только его поддерживаю.
УАФ хотела существенно снизить Шевченко зарплату – специалист был категоричен, – СМИ
Маркевич – это настоящая кандидатура. У нас кандидатур навалом, вопрос: "Хочет ли кто-то сборную возглавлять или хочет в клубе работать?" Скрипник также отличная кандидатура, он – коммуникабельный, как и Маркевич", – сказал Леоненко в эфире Великого футболу.
Сейчас среди претендентов на место Андрея Шевченко называют много специалистов, среди которых, кроме Маркевича, еще есть Сергей Ребров, Джанни Де Бьязи, Юрген Клинсманн и другие.