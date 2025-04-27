“Динамо должно доказывать, что они чемпионы. Если Шовковский выпустит второй состав, то это будет означать, что немножко испугались. Чемпионство нужно подтверждать, чтобы у болельщиков не оставалось осадка.

Шахтер – Динамо: где смотреть Классическое

Фаворит в этом матче Динамо! В Шахтере очень много пижонов, поэтому у них ничего не получается. Я называю таких игроков – "самоназначенцами". В сборной назначили сами себя звездами, теперь – в Шахтере. Они забыли, что чемпионство надо подтверждать, а в нашем чемпионате это сделать несложно.

Уровень УПЛ сейчас – это первенство города. Я лучше буду у себя во дворе подметать, чем матчи нашего чемпионата смотреть, хотя Шахтер – Динамо гляну, чтобы потом игру на молекулы разобрать", – сказал Леоненко для Українського футболу.

Напомним, поединок между Динамо и Шахтером состоится сегодня, 27 апреля. Стартовый свисток матча прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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