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Леоненко: Уже любой форвард сильнее, чем нынешние в Динамо

17:31 105 Читати українською
Леоненко: Уже любой форвард сильнее, чем нынешние в Динамо
Виктор Леоненко / ТК Футбол

Футбольный эксперт Виктор Леоненко раскритиковал атаку киевского Динамо.

"Для меня уже любой форвард сильнее, чем нынешние в Динамо. Тут вопрос, где Родригеш будет играть, и какие требования у Хацкевича буду к нему. Потому что то, что он вверху хорош – уже видно. Такие трансферы вызывают много вопросов, потому что человек едет из Японии в Динамо.

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Кто-то может себе представить, что из Люксембурга кто-то поехал в Шахтер? Так и я не могу. Конечно, если убрать никаких Соля и Беседина, можно и удачно сыграть. Как Де Пена", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Виктор Леоненко Фран Соль Фран Соль Жерсон Родригес Жерсон Родригес
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