"В первом тайме у Мариуполя был день отборов, а во втором – киевляне на классе одержали победу. Большой плюс для Динамо, что они после Юве не едут в Мариуполь, а играют дома.

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Нещерет, считаю, помог команде. Забей тогда мариупольцы, и могли быть нервы, 1:1, второй тайм и надо спешить", – сказал Леоненко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, в матче 12-го тура против Мариуполя Руслан Нещерет оставил свою команду в меньшинстве в конце первого тайма – голкипер не сразу решил, выходить из ворот, а затем, выйдя за пределы штрафной площадки, скосил полузащитника соперника Сергея Горбунова.

Удаление голкипера не помешало "бело-синим" одержать очередную победу в чемпионате Украины – подопечные Луческу продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ, опережая Шахтер на 3 очка.

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