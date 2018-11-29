toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

"Хацкевич работает с теми, кто есть", – Леоненко назвал причину проблем Динамо

17:51 94 Читати українською
"Хацкевич работает с теми, кто есть", – Леоненко назвал причину проблем Динамо
Тренировка киевлян / ФК Динамо

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча против Астаны.

"Если Динамо поставило перед собой задачу занять первое место в группе Лиги Европы, а других задач от руководства клуба быть не может, то тогда, конечно, киевлянам надо в Астане побеждать. Амбиции и класс у Динамо выше, тем более, если команда хочет успешно выступать в еврокубках.

Астана – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Не думаю, что искусственное поле может как-то влиять на игру и результат. Это уже отговорки. Сейчас искусственные поля другого качества, это не бетон, который устлан ковром, как было раньше.

Не надо усложнять ситуацию и делать трагедию из поражения в Александрии. Хотя проигрывать этот матч, конечно, "динамовцам" не стоит. Потеряли хотя бы ничью из-за необдуманных действий голкипера.

Конечно, у Динамо есть определенные проблемы, потому что клуб не смог усилиться. Хацкевичу приходится работать с теми, кто есть. А вот задачи и требования остались неизменными – медали и Кубки. Поэтому в Астане будет сложно, но все равно киевляне обязаны выигрывать даже на выезде, потому что попалась группа, в которой можно и нужно занимать первое место", – передает слова Леоненко Команда№1.

Астана – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана

live 70'
0 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Виктор Леоненко Астана - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Марлос подписал новый контракт с Шахтером
    Україна — 16:48336 Марлос подписал новый контракт с Шахтером
37
мин
Милан
19:55
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук