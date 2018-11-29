"Хацкевич работает с теми, кто есть", – Леоненко назвал причину проблем Динамо

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча против Астаны.

"Если Динамо поставило перед собой задачу занять первое место в группе Лиги Европы, а других задач от руководства клуба быть не может, то тогда, конечно, киевлянам надо в Астане побеждать. Амбиции и класс у Динамо выше, тем более, если команда хочет успешно выступать в еврокубках.

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Не думаю, что искусственное поле может как-то влиять на игру и результат. Это уже отговорки. Сейчас искусственные поля другого качества, это не бетон, который устлан ковром, как было раньше.

Не надо усложнять ситуацию и делать трагедию из поражения в Александрии. Хотя проигрывать этот матч, конечно, "динамовцам" не стоит. Потеряли хотя бы ничью из-за необдуманных действий голкипера.

Конечно, у Динамо есть определенные проблемы, потому что клуб не смог усилиться. Хацкевичу приходится работать с теми, кто есть. А вот задачи и требования остались неизменными – медали и Кубки. Поэтому в Астане будет сложно, но все равно киевляне обязаны выигрывать даже на выезде, потому что попалась группа, в которой можно и нужно занимать первое место", – передает слова Леоненко Команда№1.

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