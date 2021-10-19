"Если Динамо пропускает, то в чемпионате удается отыграться. С Барселоной в еврокубках не пройдет. Об этом нужно думать игрокам и тренерам.

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У Динамо больше шансов взять очки с Барсой, чем у Шахтера с Реалом", – коротко резюмировал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

К слову, подопечные Роберто Де Дзерби встретятся с мадридцами уже сегодня, 19 октября, стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 22:00. Команда Мирчи Луческу будет играть с "блаугранас" на Камп Ноу завтра.

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