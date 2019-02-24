Леоненко: Суркис что-то не то курит

Эксперт телеканала "Футбол 1/2" Виктор Леоненко остро отреагировал на интервью Игоря Суркиса в программе Вацко Live.

"Игорь Михайлович, вроде, не такой старый. Для меня непонятно, что он в Вацко делал. Не знал, что президенты клубов ходят на Youtube. Раз пошел, то это уже смешно. Но мне больше интересно, что он курил?

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Еще летом мы должны были вместе с ним разбирать матч за Суперкубок. Как-то он это забыл. Видимо, Игорь Михайлович был чем-то занят. Может, Монако отвлекло. Желаю ему поменьше курить. Что он там курил, я не знаю. Возможно, что-то не то.

Меня больше задели его слова, что если телеканал "Футбол 1/2" будет показывать матчи Динамо, то Игорь Михайлович снимет команду с чемпионата Украины. Меня это начинает волновать, знаете почему?

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Во-первых, Суркис готов прийти на канал "Футбол", чтобы прокомментировать со мной любой матч. И тут же говорит, что не хочет, чтобы этот транслятор показывал поединки с участием его команды. Если вы сильны, то доводите. Почему же вы обижаетесь и прячетесь от канала "Футбол"? Это же говорит не о смелости, а наоборот, о трусости.

Игорь Михайлович говорит, что не лезет в дела команды, но уже сказал, что с Челси будет играть Сидклей или Цитаишвили. Откуда он это знает? Наверное, Суркис – пророк.

Буду рад, если команда будет играть, но пока Динамо только мучается. К сожалению, уже давно. Игорю Михайловичу – привет и много здоровья. И пусть курит что-нибудь другое", – сказал Леоненко порталу Footboom.

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