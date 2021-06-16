"Андрей Шевченко должен поддерживать и свое состояние, и ребят, потому что ребята будут точно смотреть на тренера. Потому что, если будут трястись или плакать, или ныть, здесь уже можно даже Северной Македонии проиграть или вничью сыграть.

Шевченко рассекретил особый план на матч против Северной Македонии

В общем, от тренера очень много реально зависит, даже если он ничего не будет делать, ничего не будет показывать. Тем более Шева – победитель, поэтому, я надеюсь, пройдем Северную Македонию.

Македонцам терять нечего. Они гол забили, Пандев, он и так заканчивал. Подумаешь, проиграют, скажут мы впервые... Самое сложное – когда нужно выиграть. Отсюда, кстати, волнение может быть. На скоростях нужно уметь играть. Хуже всего, что Северная Македония играет на "разбивание" игры. Они просто "разбивают" игру, а дальше, как получится. Сейчас многие команды этим занимаются. Особенно в первом туре Евро", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, поединок против Северной Македонии состоится в четверг, 17 июня. Начало встречи в 16:00.

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