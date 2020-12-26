Виктор Леоненко осваивает социальные сети. На этот раз он ответил одному из своих сторонников на вопрос о двух ветеранах украинского футбола.

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"Кто, на ваш взгляд, сильнее нападающий: Селезнев или Милевский?", – спросил подписчик. Леоненко не замедлил с ответом: "Оба слабые".

Заметим, Артем Милевский недавно стал игроком Миная, который идет одиннадцатым. А вот Евгений Селезнев с начала текущего сезона выступает за Колос, который расположился на 6 строчке.

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