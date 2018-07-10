Леоненко: Считаю, что у Ярмоленко не получилось в Боруссии

Экс-футболист Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал возможный переход Андрея Ярмоленко в Вест Хэм.

"Считаю, что Боруссия переплатила за Андрея. Если украинца купили за 25 млн евро, а продадут за 20, то уже потеряют деньги.

Получится у Ярмоленко или нет? Нужно отталкиваться от того, какие к нему будут требования, и на какой позиции он будет играть. Это самое важное. В некоторых клубах думают, что покупают универсального футболиста, а значит, что переоценивают возможности игрока.

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Приведу пример из Коноплянкой. Евгений говорил, что не сможет сыграть на правом фланге. Мне самому не понятно. Техника и скорость у него есть. Тоже самое может произойти и с Ярмоленко. Заставят его сыграть слева, а вдруг не получится? Могу пожелать ему только удачи, но это же чемпионат Англии!

Если в АПЛ много водиться с мячом, то могут и ноги оторвать. Считаю, что у Ярмоленко не получилось в Боруссии. Поэтому его продают дешевле. Немецкий клуб несет убытки, и Андрей не смог в полной мере проявить себя. Дело даже не в том, что у него была серьезная травма. Хотя возникает вопрос, как он будет чувствовать себя после этого повреждения? Может появиться какоя-то боязнь.

Не забывайте, что Вест Хэм не первый и не второй клуб в чемпионате Англии. В этой команде нужно будет биться. А Ярмоленко больше привык играть на технику. Думаю, что ему будет сложно. Не знаю, обладает ли он на английском языке или нет, но это не так важно, если ты серьезный футболист. Впоследствии язык можно подучить. Андрей – парень техничный, жаль только, что у него нет скорости. Ему могло быть легче в чемпионате Англии, так как быстрым игрокам.

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Однако, если он будет водиться с мячом, как в Динамо, то никто этого ему не позволит. Не будет у него времени делать 20 касаний и отдавать поперечные передачи. За это дело могут и партнеры по команде "напихать". Там слов не стесняются. Это в Украине Ярмоленко звезда, а в серьезном клубе легко могут выразить свое недовольство от игрока к тренеру. Это у нас все стеснительные. Надеюсь, что Андрей меняется, потому что за рубежом совсем другие требования", – цитирует Леоненко Footboom.