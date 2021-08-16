"Петраков – кандидатура хорошая, потому что сборная омолаживается. Он всех молодых знает. Я не думаю, что все они будут играть в составе.

Федецкий назвал главное преимущество Реброва над Петраковым и имеет своего кандидата в тренеры сборной Украины

Любому тренеру будет сейчас тяжело. У Петракова может получиться. Он давно должен быть наверху, пусть и не в национальной сборной", – цитирует Леоненко сайт ТК Футбол.

Напомним, Александр Петраков, который выигрывал чемпионат мира во главе сборной Украины U-20, остается главным претендентом на пост наставника национальной команды. УАФ сначала хотела назначить Сергея Реброва, но тот не смог договориться о прекращении сотрудничества с Аль-Айном.

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