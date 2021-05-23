"Я уже дал Андрею Шевченко кличку – рентген. Он знал, что у Буяльского трещина. Поэтому не вызывал в сборную Украины", – отметил Леоненко в эфире Великого футбола.

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Напомним, у хавбека обнаружили трещину плюсневой кости ступни, ставшей следствием повреждения в финале Кубка Украины против Зари (1:0). На восстановление Виталию понадобится месяц, поэтому он не поможет Шевченко на Евро-2020, которое стартует 11 июня.

В нынешнем сезоне УПЛ Буяльский провел 20 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами. Отметим, что Шевченко в последний раз вызвал Виталия в сборную еще в 2017 году.

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