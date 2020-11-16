"В эпизоде ​​с ошибкой Лунина, мне кажется, что он хотел себя проявить. Мяч контролировал Матвиенко, это все видели. Он мог сделать все, что угодно – и в аут выбить, и пятой отдать. А здесь ни с того ни с сего появился Лунин. Естественно, это роковая ошибка. Отсутствие практики всегда будет сказываться на любом вратаре.

Леоненко: Лунина нужно жестко ругать

Каждый день все пишут, ждут, когда он уже будет в основном составе в Реале. Здесь так же как и с Коноплянкой, которого продавали куда-то. Я думаю, что эта ошибка отодвинула шансы Лунина дебютировать в стартовом составе Реала. Тем более Реал тоже нестабилен и уже давно.

Но мне в этой игре понравился Цыганков. Как в известной песне: Вити надо выйти, но не во втором тайме, а в первом. Он вышел и бил по воротам. В первом тайме все били по воротам, но эти удары не были опасными. Мы нанесли четыре удара, а поляки – один", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Заметим, сборная Украины уступила полякам в спарринге (0:2), а через несколько дней проиграла матч Лиги наций с Германией (1:3). Теперь подопечных Шевченко ожидает решающее противостояние со Швейцарией 17 ноября.

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