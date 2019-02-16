Леоненко раскритиковал Соля: Пора мне восстанавливать карьеру

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко поделился впечатлением от игры киевлян с Олимпиакосом в 1/16 матча Лиги Европы.

"Первый тайм был очень плохим. Второй – хорошим. Киевляне сами себе создают проблемы, а потом становятся героями. Так, как Соль играет – пора мне восстанавливать карьеру. Я, наверное, интереснее буду выглядеть.

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Результат для киевлян положительный. Это радует. Киевляне должны проходить Олимпиакос. В них шансы лучше, чем у Шахтера в паре с Айнтрахтом. Даже вдесятером, без Соля. Не понимаю, почему Хацкевич так долго держал. Русин забил четыре гола на сборах – Соль ни одного.

Возможно, Назарий лучше готов к началу сезона и не важно, что испанца купили на усиление или кто там будет обижаться, что его не ставят. Соль имеет хотя бы цепляться за мяч. Если форвард не цепляется, то защита начинает нервничать, потому что все время нужно отбирать.

Возможно, Фран забьет в ответном матче или чемпионате. Посмотрим", – цитирует Леоненко портал 1927.kiev.ua.

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