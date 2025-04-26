"Если у Ярмоленко прозвище "Ярмола", то какая разница, кто тебя так называет – партнеры по команде или болельщики. Обижаться на ребенка из-за "Ярмолы" – это цирк. Тогда пусть всем скажет, чтобы его Андрей Николаевич называли.

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Каких только у меня прозвищ не было – и "Леон", и "Артист", и "Футбольный премьер". Хацкевич "Мастером" называл. Я ко всем нормально относился и не обижался. Лобановский меня Виктор Евгеньевич называл, шутил так. После этого меня вся команда начала так называть. Я и сам прозвища люблю придумывать, и никто не обижается. Йовичевича вон "Арамисом" называл из-за его бородки и усиков. Это нормально.

Случай с Ярмоленко мне напомнил историю, которую мне Алиев рассказал. Однажды он с сыном был на каком-то матче, после игры они встретились с Ребровым. Сын Алиева назвал его "дядя Сережа", на что Ребров ответил: "Какой дядя Сережа? Я – Сергей Станиславович". Потом ребенок говорит: "Станиславович". Ребров снова: "Не Станиславович, а Сергей Станиславович". Алиева это немного задело", – сказал Леоненко для Sport-Ехргеѕѕ.

Напомним, во время разминки перед матчем 1/4 финала Кубка Украины между Динамо и Рухом (1:0) Андрей Ярмоленко вступил в перепалку с болельщиком, проведя с ним воспитательную беседу: "Смотри, тебе сколько лет? 14?" А мне 35. Я старше тебя на сколько лет? Посчитай. На 21. И ты как меня называешь? Ярмола, Ярмола?"

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