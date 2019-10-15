Леоненко признался, как Шевченко едва не довел его до слез

Бывший форвард Динамо, а ныне эксперт ТК Футбол 1/2 Виктор Леоненко рассказал, как тренер сборной Украины поздравлял его с 50-летием.

"Шевченко позвонил. Могу сказать, что когда он меня поздравлял, я чуть не расплакался.

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Он меня любит, я ему много дал. Сказал ему, что буду всегда его поддерживать", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, экс-нападающие Андрей Шевченко и Виктор Леоненко в свое время вместе защищали цвета киевского Динамо.

После 10-ти туров нынешнего сезона УПЛ Динамо находится на третьем месте, уступая Шахтеру на 10 очков.

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