"Юра – мой друг, рад за него, что после паузы он снова будет главным тренером. Самое главное, чтобы надолго, потому что Владислав Гельзин любит часто менять тренеров. Будем надеяться, что у Калитвинцева будет доверие и подкрепление состава.

Калитвинцев официально возглавил Олимпик

Но помучаться, конечно, ему придется, впрочем, как и любому, кто был бы на его месте. Желаю ему удачи и побольше здоровья, так как тренерская скамейка идет – это год за два. Вот Луческу на глазах у Динамо стареет.

Поэтому желаю Юрию Николаевичу получать удовольствие от игры его команды, а не стареть. Было бы хорошо ему еще своего сына пригласить в Олимпик, это было бы хорошее усиление. Жаль, что он продлил контракт с Десной", - поделился Леоненко в комментарииmeta-ratings.

Отметим, что Калитвинцев неожиданно сменил Климовского на посту главного тренера Олимпика, подписав контракт сроком на 1,5 года.

"Запрошували у Ліверпуль". Юрій Калітвінцев мав три розкішні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України