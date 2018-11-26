Леоненко: После ошибки Бойко, любой тренер поменял бы голкипера

Экс-нападающий Динамо Виктор Леоненко поделился впечатлениями от игры киевлян в матче против Александрии (1:2) и оценил игру вратаря Дениса Бойко.

"В Динамо атаки были, фланговых передач было много, а вот моментов – нет. Или перебил, либо не добил, или попал в кого-то, или вратарь выбил мяч на угловой... Вот и получается, что игроки вроде и стараются, все правильно делают, а моментов нет, потому что мастерство отсутствует.

Вацко сравнил Шахтер со сборной ветеранов

Хочется, чтобы были моменты. А здесь – здоровье оставили, а моментов практически нет.

Ситуация с Бойко? Когда ты такие ошибки делаешь, как правило, все тренеры меняют вратаря, ставят другого. И уже Бойко должен ждать, пока Бущан сыграет. В этой игре Денис подвел команду, клуб, и плюс еще очков не взяли", – цитирует Леоненко footballua.tv.

Напомним, после поражения Динамо опустилось на третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 32 очка.

Александрия – Динамо: историческое фиаско киевлян, странное пенальти имени Бойко и сенсация сезона в зоне ЛЧ