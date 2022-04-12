Уже бывший эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко не заставил себя ждать с ответом на резкие заявления президента Руха Григория Козловского и экс-игрока Карпат Михаила Кополовца.

"Острая реакция на мои слова со стороны Кополовца и Козловского? Мне уже сообщили. Кополовцу это уже второе замечание. Хочу ему сказать, что не надо меня оскорблять, все-таки, я старше его.

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А Козловский на меня вечно обижен. Он еще до войны мне говорил: "Почему ты нас (Рух – прим.) постоянно критикуешь?" – отметил Леоненко в интервью Fanday.

Напомним, Козловский и Кополовец послали бывшего эксперта телеканалов "Футбол" вслед за российским военным кораблем, потому что Леоненко встал на защиту спортсменов из страны-оккупанта, продолжающих молчаливую поддержку войны. За это его, собственно, его и уволили с работы.

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