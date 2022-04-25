"Во-первых, я никогда никому не угрожал. Во-вторых, опять Николай Васильков или тот, кто опубликовал это видео хочет набрать количество просмотров, лайков. Видео подал так, чтобы было жарко. Я действительно приглашал Козловского в Ирпень сыграть благотворительный матч, я всех приглашаю. Приедет ли он в Киев – мне без разницы.

"Если я обижусь, то ты в Киев не приедешь": Леоненко пригрозил Козловскому и предложил сыграть в футбол в Ирпене

Я не могу угрожать Козловскому, потому что он мне ничего не сделал. Я ему тоже. Ну подумаешь, он и Денисов покритиковали меня. Они так думают, а я с ними не согласен.

Мы играем в Киеве матчи в поддержку наших защитников. Играем с командами ВСУ, Территориальной обороны, СБУ и другими. Практически все защитники принимают участие, равно как ветераны украинского футбола. В такое время для военных нужна наша поддержка. Мы уже сыграли шесть матчей. Очень хотим сыграть матч в Буче или Ирпене.

Поеду ли, если Козловский пригласит сыграть матч во Львове? Если пригласит приемная сторона, мы приедем без проблем. Садимся в автобус и едем. Нас много, уже есть два состава Звезд украинского футбола", – отметил Леоненко в комментарии ІА Центр новин.

Напомним, Козловский и Кополовец послали бывшего эксперта телеканалов "Футбол" вслед за российским военным кораблем, потому что Леоненко встал на защиту спортсменов из страны-оккупанта, продолжающих молчаливую поддержку войны. За это его, собственно, и уволили с работы.

Россия напала на Украину: Зинченко напоминает Гвардиоли о зверствах рашистов, отец форварда Шахтера – на войне (LIVE)