"Разберем второй гол. Караваев защитником никогда не был. Его просто поставили на эту позицию. Он всегда играл в полузащите. Даже если мы два гола пропустили, то должны были забивать пять.

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Надо говорить о мастерстве. Когда Соболь вышел один на один, у него было четыре варианта. Он выбрал самый худший, самый простой, самый глупый. Если ты серьезный футболист, ты, выходя один на один, знаешь, что делать", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Украина пропустила второй гол от Казахстана на последних секундах встречи от Валиуллина, который пробивал из-под Караваева. А уже 4 сентября команда Петракова сыграла вничью с Францией (1:1).

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