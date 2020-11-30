"Все говорят о COVІD-19. Такое ощущение, что он только у Шахтера. Дело даже не в том, что Шахтер не отдыхал, сразу начал чемпионат. А почему не вспоминают, что всю весну команда отдыхала. Самое главное не коронавирус, не физическая форма.

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Посмотрите, кто делает ошибки – это одни и те же люди. Если ты делаешь ошибки, то ты хоть как-то готовься. Посчитайте, например, сколько ошибается Кривцов. Шахтер почему-то не умеет прессинговать. Возникает вопрос, за что они получают большие деньги? Главная причина в том, что некоторые игроки не соответсвуют уровню Шахтера", – сказал Леоненко в эфире программы "Великий Футбол".

Заметим, Шахтер все еще сохраняет теоретические шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Во вторник, 1 декабря, дончане будут принимать Реал. Начало матча в 19:55.

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