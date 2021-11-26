"Де Дзерби нужно дать время, потому что его еще прошло мало. Также я бы отметил какое-нибудь невезение. В Шахтере в нападении играет полузащитник. Хотя научись Фернандо играть и бить, и все будет нормально, ведь скорость у него есть.

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Шахтер изменился, но я бы не сказал, что так конкретно. Играть стали качественнее, контроль мяча так и остался. Но я считаю, что нужно играть побыстрее. Так что могу пожелать Де Дзерби, чтобы его игроки стали быстрее действовать с мячом", – поделился Леоненко Великому футболу.

Напомним, Шахтер проиграл Интеру (0:2) и потерял какие-либо шансы на евровесну. Героем встречи стал Эдин Джеко, оформивший дубль в ворота "горняков".

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