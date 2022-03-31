"Если придет кто-нибудь вместо Путина, что-то изменится? Не знаю, никто не уверен. Любой президент после себя оставляет наследника. Не думаю, что что-нибудь изменится. После Путина будет его продолжение? Думаю, что это версия любого нормального человека. Если бы ты был президентом, если ты плохой, ты не поставишь классного, который посадит тебя в тюрьму или расстреляет?

Леоненко вспомнил, как под влиянием Суркиса менял российское гражданство на украинское

Назарбаев вроде бы сто лет был, но ничего, хорошо себя чувствует. Как и все наши президенты и российские. У них есть договоренности, неприкосновенность. Измениться что-нибудь может тогда, когда кто-то придет, посмотрит и сделает выводы", – поделился Леоненко в программе Денисов Time.

Напомним, одиозный нападающий родился и вырос в Тюмени, однако незадолго после развала СССР перебрался в киевское Динамо и решил выступать за сборную Украины.

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