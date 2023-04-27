Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко ответил на упреки Йожефа Сабо о том, что плохо влиял на Андрея Шевченко.

"Я прошу, чтобы Шева уже хоть что-то сказал. Что я на него не влиял. Не учил я его курить. Шева не такой бестолковый как Сабо думает.

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Не знаю, прислушался ли Шевченко ко мне, но, скорее всего, он учился у меня футболу. Как и Ребров. И на Шовковского я не влиял. Вообще ни на кого в команде не влиял", – сказал Леоненко в эфире своего Telegram-канала.

Напомним, Сабо обвинил Леоненко в негативном влиянии на Андрея Шевченко. Якобы опытный форвард научил будущего обладателя "Золотого мяча" курить, и лишь помощь Игоря Суркиса помогла вырвать легенду украинского футбола из "объятий разврата".

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