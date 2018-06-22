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Леоненко: Не считаю трансфер Мораеса в Шахтер изменой

18 июня 18:06 462 Читати українською
Леоненко: Не считаю трансфер Мораеса в Шахтер изменой
Жуниор Мораес / Фото: ФК Шахтер

Экс-футболист Динамо Виктор Леоненко прокомментировал трансфер нападающего киевлян Жуниора Мораеса в донецкий Шахтер.

"Если бы он был украинцем, некоторые считали бы такой переход предательством. Но я так понимаю, если Ващук в Спартак ушел и ничего страшного, то для иностранца куда-то перейти... Тем более, вы же видите, у нас шатание происходит, по пять раз в один клуб можно перейти, так же, как и тренерам.

Мораес официально стал игроком Шахтера

Но я не вижу здесь никакой измены, тем более, в Шахтере бразильцев больше, ему там будет проще. И игра ему подходит. Болельщики, конечно, будут парафинить. Они всех парафинят: и своих, и чужих. Я даже больше скажу: там и болельщиков уже, наверное, нет. Приходят файеры сжечь, еще что-нибудь устроить, оставлять что-то, подраться. Я болельщиков уже и не замечаю", – цитирует Леоненко Tribuna.com.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Трансферы Шахтера Жуниор Мораес Жуниор Мораес Трансферы Динамо Киев Виктор Леоненко
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