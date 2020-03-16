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Леоненко назвал причины поражения Шахтера в матче против Зари

21:41 41 Читати українською
Леоненко назвал причины поражения Шахтера в матче против Зари
Заря – Шахтер – 1:0 / фото ФК Шахтер

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко прокомментировал исход поединка 23-го тура УПЛ Заря – Шахтер (1:0).

83’ Богдан Михайличенко
 
83’ Богдан Михайличенко

"Заря просто уверенно обыграла Шахтер. Преимущество было во всем. Командам нужно постоянно пользоваться тем, что гранды играют в еврокубках. Мой тезка Скрипник доказал, что он делает все правильно.

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У Шахтера накопилось все: большой отрыв, как я говорю, 13 километров, плюс еще команда, хорошо сыграла. И еврокубки – вот три фактора, почему команда теряет очки в чемпионате", – поделился Леоненко в программе Великий Футбол.

Напомним, Заря минимально одолела Шахтер (1:0) и нанесла "горнякам" второе поражение в чемпионате Украины.

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Виктор Леоненко Заря - Шахтер Шахтер Шахтер Заря Заря
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