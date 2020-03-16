Леоненко назвал причины поражения Шахтера в матче против Зари

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко прокомментировал исход поединка 23-го тура УПЛ Заря – Шахтер (1:0).

"Заря просто уверенно обыграла Шахтер. Преимущество было во всем. Командам нужно постоянно пользоваться тем, что гранды играют в еврокубках. Мой тезка Скрипник доказал, что он делает все правильно.

Заря – Шахтер: Пятов получил замену, Коноплянка разочаровал, стыд в защите чемпиона и след Динамо в веселом матче УПЛ

У Шахтера накопилось все: большой отрыв, как я говорю, 13 километров, плюс еще команда, хорошо сыграла. И еврокубки – вот три фактора, почему команда теряет очки в чемпионате", – поделился Леоненко в программе Великий Футбол.

Напомним, Заря минимально одолела Шахтер (1:0) и нанесла "горнякам" второе поражение в чемпионате Украины.

"Динамо і Шахтар різко здають позиції": що з Караваєвим, чому нервують Тайсон і Ко, а Зоря ще не в Лізі чемпіонів