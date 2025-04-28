"Львом матча" назову Дубинчака. Он выполнил больше всего работы. Фантастическая игра на фланге – бежал, простреливал.

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Я думаю, Вивчаренко еще не скоро попадет в состав, если Дубинчак так будет играть. Влад сегодня много сделал на левом фланге.

А насчет "Антильва матча"... Весь Шахтер во главе с Пушичем. Такое ощущение, что команда впервые при его руководстве собралась, а до этого друг друга в глаза не видели! А если выбирать из игроков, то это Грам", – сказал Леоненко в комментарии BLIK.

Напомним, в центральном матче тура Динамо еще до середины тайма пропустило от Шахтера два гола. После перерыва Ванат один мяч отквитал, а на 90+3 минуте Кабаев сумел сравнять.

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