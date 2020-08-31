Бывший форвард Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко объяснил, почему Шахтер проиграл в матче за Суперкубок 2020 против киевлян (1:3).

"Я считаю, что главным фактором поражения Шахтера была усталость после Интера, а недооценка. Нам все говорят, что нас не нужно настраивать на этот матч, а мы смотрим, что Тайсон не добежал, Тете не добежал, а Додо мы вообще не заметили.

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У Шахтера всегда есть моменты, но в этой игре они были по сути лишь в конце. Самым опасным у "горняков" был Тете, а Фернандо по сути выбил мяч из ворот Динамо. Ранее при Фонсеке Шахтер утомлял соперника, а потом забивал, а сейчас эта тактика не проходит.

Контроль мяча в этот раз не пошел на пользу Шахтеру. Любая команда контролирует мяч рискует нарваться на контратаку, что и произошло", – поделился Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок 2020 (3:1) в первом матче Луческу против бывшего клуба.

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