Леоненко определился с фаворитами в борьбе за бронзовые медали УПЛ

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко рассказал, кто может попасть в тройку призеров УПЛ вместе с Шахтером и Динамо.

"У Зари и Десны наибольшие шансы подняться на место в тройке призеров УПЛ. Александрии будет сложнее всех, потому что она играет в еврокубках, Шарану и его команде будет очень непросто.

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Я думаю, что Десна и Заря будут соревноваться за медали", – поделился Леоненко в эфире Великого футбола.

Отметим, что Десна имеет 17 очков в активе и занимает второе место в чемпионате вместе с Динамо. Александрия и Заря имеют по 16 и 15 пунктов соответственно.

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