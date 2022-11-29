Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко проанализировал старт чемпионата мира в Катаре, на котором уже сыграли два тура группового этапа.

"Кто станет чемпионом? Из того, что я увидел за два тура, фаворитов двое – это Франция и Бразилия. Там есть Мбаппе, а у бразильцев даже без Неймара все будет хорошо.

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Возьмем, к примеру, Марокко. Разрушают, да еще и забили. Это как мы играли при Фоменко. Главное – разрушать, а момент придет. Так же играли поляки против мексиканцев. Те что-то пытаются, бегут, а эти в обороне сидят, одна надежда – на Левандовски. Я уже назвал сборную Польши – Динамо Киев в еврокубках", – цитирует Леоненко FanDay.

Напомним, в плей-офф Мундиаля уже вышли три сборные – Франция, Бразилия и Португалия. Сегодня, 29 ноября, станут известны еще 4 участника 1/8 финала, ведь в группах А и B сыграют матчи последнего тура.

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