"Первое, на что нужно обратить внимание - игра не соответствует счету. Пенальти на Вербиче не дали, поскольку он поздно упал. Если бы Цыганков забил в конце первого тайма, то гораздо подорожал бы.

Ювентус – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Несправедливый второй гол от Роналду, потому что там, по-моему, мешал и находился в положении вне игры товарищ Мората. И Луческу необходимо решать проблему, почему команда бросает играть. Три момента Динамо в игре с Ювентусом в Лиге чемпионов – это многого стоит.

После этой игры игроки "бело-синих" должны стать сильнее. Луческу считает, что после Барселоны, но я думаю, что именно после этой игры", – отметил Леоненко на видео.

Напомним, киевляне разгромно проиграли Ювентусу (0:3) и остались на третьем месте группы G, имея в активе 1 очко.

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