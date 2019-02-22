Леоненко: Миколенко не надо записывать в звезды, у него нет никакого прогресса

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко поделился мыслями о молодом защитнике киевлян Виталие Миколенко.

"Прогресс Миколенко? Парень только начал играть. Вытеснил из основы Пиварича? Ну и что! Сколько за сборную Хорватии на ЧМ-2018 сыграл этот вице-чемпион мира? Минут 15? 10?

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Пока на футбольном поле Миколенко делает все, что надо. Еще немного сыроват, но старается. Думаю, что после матча с Олимпиакосом Виталий хорошо спал, потому что на своем фланге был достаточно активным. Самое главное, что есть здоровье. То, что он не боится подключаться к атакам – большой плюс.

Буду за него только рад, но давайте Миколенко не записывать в "звезды". Прогресса у него никакого не вижу. Для меня не показатель то , что Миколенко выиграл борьбу за место в основном составе у Пиварича.

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Помните, как Тимощук на последней минуте вышел на Евро-2016? Вот так некоторые футболисты становятся чемпионами мира и Европы. Просто фартовые, вот и все. Пиварич разве в Динамо номер один? Он практически точно такой же защитник как Кендзера. Напоминает ли мне Миколенко кого-то по своей манере игры? Нет. Не могу же я сравнить его с Демьяненко. Знаете почему? Потому что Демьяненко играл совсем с другими командами", – цитирует Леоненко Footboom.