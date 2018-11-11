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Леоненко: Манчестер Сити мог забить Шахтеру 15 голов – когда Гвардиола ставит в основу Зинченко, значит, он уже выиграл

12 ноября 08:00 3 Читати українською
Леоненко: Манчестер Сити мог забить Шахтеру 15 голов – когда Гвардиола ставит в основу Зинченко, значит, он уже выиграл
Виктор Леоненко / фото из соцсетей

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко прокомментировал сокрушительное поражение Шахтера от Манчестер Сити в матче 4 тура Лиги чемпионов.

Напомним, на неделе Шахтер потерпел болезненное поражение в Манчестере со счетом 0:6. После 4 туров в активе "горняков" всего 2 очка и последнее место в группе.

"Началось все со слов Фонсеки, который сказал, что слабых мест в команде нет. Футболисты все это слушают и "хавают". Самое главное, что Фонсека не сделал выводы. Он сказал, что игроки испугались и не смогли ничего сделать.

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Манчестер Сити вообще мог забить 15 мячей. Но дело не в счете. Которую уже игру Шахтер теряет мяч в центре поля? Когда Гвардиола ставит в основу Зинченко, значит, он уже выиграл. Он играет в основном со слабыми командами. Англичане играют в одно касание, а мы делаем по сто.

Слова Морозова о том, что Степаненко был единственным, кто шел в отбор? Там даже Барези с Мальдини не помогут, когда идут такие обрезки", – цитирует Леоненко Динамомания со ссылкой на программу "Великий футбол".

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Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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Теги
Лига чемпионов Виктор Леоненко Александр Зинченко Александр Зинченко Паулу Фонсека Паулу Фонсека Манчестер Сити - Шахтер Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити
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