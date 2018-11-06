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Леоненко: Когда Рианчо работал в Динамо, то обещал создать почти Барселону, а киевляне сейчас играют, как олени

5 ноября 22:30 86 Читати українською
Леоненко: Когда Рианчо работал в Динамо, то обещал создать почти Барселону, а киевляне сейчас играют, как олени
Виктор Леоненко / Фото: соцсети

Экс-футболист сборной Украины Виктор Леоненко негативно отозвался о работе Рауля Рианчо в киевском Динамо.

"Я не считаю, что Рианчо – сильный тренер и подходит Спартаку. Когда он работал с Сергеем Ребровым в киевском Динамо, Рианчо обещал там создать почти Барселону. В результате сейчас там команду никак не удается собрать.

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Барселона – это в меньшей степени "физика". "Физика" – это динамовский стиль. Это олени, как я их называю. Вот киевляне сейчас просто бегают, а в футбол не играют.

Когда человек что-то обещает, я о Барселоне, то должен что-то делать. Не от тебя зависит, создашь ли ты Барселону, а дело в другом, умеют ли твои футболисты играть в стиле каталонцев?! Все знают, как выстраивает свою игру Барселона, только до сих пор только она и Манчестер Сити со сборной Германии могут играть в таком стиле", – сказал Леоненко изданию Советский спорт.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Спартак Москва Спартак Москва Виктор Леоненко Рауль Рианчо Рауль Рианчо
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