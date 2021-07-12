"Саутгейт проиграл тактически. Раньше тактика игры от обороны проходила. В этом же матче итальянцы играли смело, а вот эти местные – нет. Англичане играли так, как раньше играла Италия. Гол забили, а дальше разрушали и не давали ничего создать. Играть дома, да еще и от обороны – это не тактика.

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Я говорил, что кто первый не забьет, тот и выиграет серию пенальти. Так и получилось. Когда футболисты притормаживают перед ударом – вратари читают. С шага сильно не ударишь. Бить надо так, как пробил Кейн. Самый неудачный пенальти – удар Бернардески. Никто не бьет пенальти по центру низом. Удар Сака был прочитан Доннаруммой. Пенальти – лотерея. Натренировать их невозможно. Есть психология и усталость.

Интересный вопрос: как Англия сыграла бы в Риме? Из-за судейства в матче Англии с Данией, за Италию болели даже те, кто их до этого не поддерживал. Италия выиграла заслуженно. То, что англичане снимали медали после награждения – неуважение к турниру. Клоуны называется. Я бы повесил Саутгейта прямо на Уэмбли. Англию дотащили до финала", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, Англия вышла вперед в матче с Италией уже на второй минуте, однако в середине второго тайма пропустила. В серии послематчевых пенальти "Три льва" не смогли реализовать три одиннадцатиметровых – точно пробили лишь Кейн и Магуайр.

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