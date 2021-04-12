"Я бы на месте Милевского ушел из Миная. Во-первых, он не попадает в состав, уже можно оставлять этот клуб. Да и Минай играет на контратаках.

Наставник Миная просто объяснил отсутствие стабильной игровой практики у Милевского

В первом тайме, я так понимаю, тренеры вообще забыли сказать игрокам, что есть ворота. А этот знаменитый розыгрыш углового? У меня вопрос к Федыку: а может из раздевалки начинать разбегаться?" – резюмировал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

К слову, Милевский сыграл лишь 12 минут в матче с Рухом (0:2), а в целом после зимнего возвращения в УПЛ провел 239 минут в 6 поединках. Его Минай расположился на последней строчке турнирной таблицы, Рух – 12-й.

Рух одолел Минай и оттолкнулся от дна УПЛ – закарпатцы не выигрывают 5 матч подряд