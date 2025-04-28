"Каждая команда сыграла по-хорошему и отвратительному тайму. Для болельщиков, думаю, получилась замечательная игра. Второй тайм Динамо сыграло по-чемпионски. Загнали Шахтер в штрафную и не отпускали. Там не 2:2 должно было быть, а 6:2. Штанга, Ванат не попал с четырех метров, а то и с трех. Для меня Динамо выиграло этот матч, если исходить от второго тайма.

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После перерыва у Динамо вообще никаких шансов не должно было быть. Однако на второй тайм на поле вышли совсем другие команды. Шахтер я вообще не узнал! Что Пушич там тренирует?! Игроки "горняков" не знают куда бежать и что делать. С первой минуты второго тайма Динамо заиграло, как чемпион Украины. Такое ощущение, что Шахтер вдевятером играл.

Я бы на месте Рината Леонидовича давно сделал выводы и выгнал Пушича из команды. Шахтер вообще ничего не показал, два мяча только с подачи динамовцев забил! Ни ударов, ни атак. Донецкий клуб уже ни за что не борется в чемпионате, то зачем держать Пушича?" – сказал Леоненко в комментарии BLIK.

Напомним, после 26-ти туров Динамо с 64-мя пунктами остается на вершине турнирной таблицы УПЛ и опережает Александрию на 4 пункта. Шахтер с 54-мя баллами третий.

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