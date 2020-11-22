Александр Денисов, Виктор Леоненко и Михаил Метревели одолели коронавирус. Они снова появились в студии в эфире программы "Великий футбол" от 22 ноября.

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До этого они выходили в эфир из дома, находясь на самоизоляции. Вячеслав Шевчук – четвертый участник программы – также переболел COVID-19.

К слову, ранее на телеканалах "Футбол" была вспышка этой болезни, в частности заразились Владимир Крамар и Игорь Бурбас.

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