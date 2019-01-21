Леоненко: Если Ракицкий перейдет в Зенит, патриоты его обвинят в измене, а ему надо семью кормить

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко прокомментировал возможный переход Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.

"Ракицкому лучше продолжить играть в Шахтере, не ехать в Зенит. Шахтер практически не отбирает мяч, а контролирует его. А в Зените Ракицкому придется заниматься такой черновой работой. Другой стиль, другой уровень.

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Он уже взрослый, 29 лет. Он привык действовать в такой манере, при одной модели игры, не работает над своими недостатками. Скорости у него нет, на втором этаже слабо играет, позицию не всегда правильно выбирает. Так что я бы ему не советовал куда срываться.

К тому же сейчас все это фигню начнут писать о нем: мол, предатель и все такое... У нас же патриоты забывают, что человеку семью надо кормить", – сказал Леоненко в комментарии порталу Спорт-Экспресс.

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