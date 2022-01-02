"Кто стал разочарованием рока? Супруга? Я слабых даже не хочу опускать вниз.

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Знаю, что меня слушают и прислушиваются. Если я скажу, что Супряга – хрен, то он уже никогда не сыграет", – сказал Леоненко в программе "Пряма червона".

Напомним, Владислав пока не может закрепиться в команде Мирчи Луческу. В нынешнем сезоне УПЛ 21-летний форвард провел всего три матча. По слухам, раньше Супрягой интересовались несколько клубов Серии А.

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